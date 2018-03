Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 19.08 19 febbraio 2018 - 19:08

Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti si trova a L'Avana per valutare "in loco" l'impatto del cambiamento della politica governativa Usa realizzata dal presidente Donald Trump.

Tale politica è definita da molti la fine dei progressi nel processo di "normalizzazione dei rapporti" iniziato con l'ex presidente Barack Obama a partire dal 2014.

I presunti "attacchi acustici" denunciati da Washington contro più di 20 dei suoi diplomatici nella capitale cubana è un punto dell'agenda della delegazione statunitense, guidata dal senatore democratico del Vermont, Patrick Leahy, difensore della precedente politica di disgelo bilaterale.

Attualmente le relazioni diplomatiche tra i due Paesi si sono inceppate, anche nel tema dei visti Usa per i cubani emessi dall'ambasciata a L'Avana.

I cubani che vogliono lasciare l'isola per andare a vivere negli Stati Uniti oppure partire per visitare parenti o amici - calcolati in circa 2 milioni di persone - devono sbrigare le pratiche burocratiche negli uffici diplomatici Usa a Bogotà in Colombia, o nelle sedi di altri Paesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line