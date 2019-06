Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha espresso parole di condanna alle restrizioni sui viaggi culturali ed educativi verso l'isola caraibica annunciate dagli Stati Uniti. Il capo di Stato ha accusato gli Usa di avere un "desiderio perverso di sottomettere Cuba".

"Il governo degli Stati Uniti non cessa nel suo perverso desiderio di sottomettere Cuba. Nuove misure intensificano il blocco e violano il diritto internazionale. Condanniamo fermamente questa politica", ha scritto Diaz-Canel su Twitter.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Granma, organo di stampa del partito comunista cubano, il capo di Stato ha affermato che "lavoro, creatività, impegno e resistenza sono la nostra risposta" a tali restrizioni. "Non sono stati in grado di soffocarci, non possono fermarci, vivremo e vinceremo", ha detto il presidente cubano.

L'amministrazione Trump ha imposto rilevanti sanzioni sui viaggi a Cuba, mettendo al bando le visite di gruppo educative e ricreative, usate da migliaia di americani per soggiornare nell'isola anche prima che Washington ripristinasse le relazioni formali con l'Avana nel 2014. Le misure sono una risposta a quello che gli Usa definiscono il "ruolo destabilizzante" di Cuba nell'emisfero occidentale, compreso il sostegno al presidente venezuelano Nicolas Maduro.

