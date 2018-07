Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 luglio 2018 - 14:53

La bozza della riforma della Costituzione cubana del 1976, redatta da una speciale Commissione presieduta da Raúl Castro, sarà presentata all'Assemblea nazionale a L'Avana a partire dal 21 luglio. Lo rivela oggi il quotidiano Granma.

Il giornale sottolinea che "il testo riafferma il carattere socialista del nostro sistema economico e sociale, ed anche il ruolo guida del Partito comunista cubano come forza dirigente superiore della società e dello Stato", anche se la nuova Costituzione darà più spazio al mercato e alla proprietà privata.

Fra le novità istituzionali più importanti vi è la creazione della figura di presidente e vicepresidente della repubblica, nonché quella del primo ministro che guiderà il governo.

Nella proposta "restano invariati i fondamenti politici dello Stato socialista e rivoluzionario e si aggiungono nei suoi fini, fra gli altri, la promozione di uno sviluppo sostenibile che assicuri la prosperità individuale e collettiva, e un impegno per raggiungere maggiori livelli di equità e giustizia sociale, e per preservare e moltiplicare i risultati della Rivoluzione".

Il giornale indica quindi che per quanto riguarda il sistema economico "si mantiene come principio essenziale la proprietà socialista del popolo sui mezzi fondamentali di produzione e la pianificazione come componente principale di direzione, a cui si aggiunge il riconoscimento del ruolo del mercato, e di nuove forme di proprietà, fra cui quella privata".

Per quanto riguarda infine la proprietà privata sulla terra, "si mantiene un regime speciale, con limitazioni sulla sua trasmissione ed il diritto di prelazione dello Stato all'acquisto di essa mediante il pagamento di un prezzo giusto".

