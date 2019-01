A Cuba è stata inaugurata al culto la prima nuova chiesa cattolica dalla Rivoluzione castrista del 1959. La chiesa sorge ai limiti della campagna a Sandino, nell'ovest dell'isola.

È un edificio basso, moderno ma rurale, accomoda 200 fedeli ed è dipinta di un giallo ocra acceso, che la fa risaltare fra gli edifici di stile sovietico che le stanno davanti.

"Vederla finita è come uscire dalla notte al giorno", ha commentato il parroco, reverendo Cirilo Castro, che ha seguito tutte le fasi della costruzione. "Sapevamo che un giorno sarebbe successo", ha aggiunto il sacerdote a proposito dell'autorizzazione da parte del governo.

Quest'ultima rappresenta un nuovo passo nella politica delle aperture del regime castrista e della sua pace con le istituzioni religiose dopo decenni di ateismo ufficiale. Una distensione iniziata nel 2014, quando l'allora presidente Raul Castro ringraziò pubblicamente Papa Francesco per aver mediato i negoziati che portarono alla distensione con gli Stati Uniti ai tempi di Barack Obama.

La chiesa è stata costruita con le collette della gente, anche dei non credenti, ha spiegato padre Ramon Hernandez, che emigrò in Florida negli anni '80 ed è tornato nella natia Cuba per vedere l'apertura della chiesa di Sandino. Le collette hanno totalizzato circa 90'000 dollari: "Con quei soldi negli Stati Uniti non ci fai niente, ma qui sì", ha commentato.

Neuer Inhalt Horizontal Line