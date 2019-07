Il poeta e saggista cubano Roberto Fernández Retamar, dal 1986 presidente della 'Casa de las Américas', è morto ieri all'Avana all'età di 89 anni. Lo rende noto Radio Habana Cuba.

Nato nella capitale cubana nel 1930, Fernández Retamar apparteneva al gruppo di poeti legati alla rivista Orígenes, punto di partenza della nuova poesia cubana.

Inizialmente si dedicò alla poesia pura per poi orientarsi, sulla scia dell'esperienza rivoluzionaria, verso tematiche sociali e una produzione di testimonianza.

Fra i riconoscimenti nazionali ed internazionali da lui ricevuti, da segnalare il Premio nazionale di letteratura cubano (1989) e in Italia il Premio Feronia per uno scrittore straniero (2001). Quest'anno, a gennaio, l'Unesco lo aveva scelto per assegnarli il suo Premio Internazionale José Martí.

Tra le sue raccolte più celebri: 'Elegía como un himno' (1950), 'Patrias' (1952), 'Vuelta de la antigua esperanza' (1959), 'En su lugar, la poesía' (1959), 'Con las mismas manos' (1962), 'Poesía reunida' (1966), 'A quien pueda interesar' (1970), 'Hacia la nueva' (1989), 'Una salva de porvenir' (1995) e 'Versos' (1999). Numerose le pubblicazioni in italiano delle sue opere.

