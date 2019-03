Le forze curdo-siriane hanno chiesto oggi la creazione di un tribunale internazionale che giudichi i crimini commessi in più di cinque anni dall'Isis tra Siria e Iraq.

E invitano la "comunità internazionale" ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei numerosi jihadisti catturati negli ultimi mesi di battaglie e ora detenuti nella regione semi-autonoma curdo-siriana.

L'appello delle autorità curde di Siria, dominate dall'ala locale del Pkk anti-turco e sostenute militarmente dagli Stati Uniti, giunge nel giorno in cui emergono inquietanti le dimensioni della tragedia umanitaria in corso nell'est della Siria, dove decine di migliaia di civili, fuggiti dalle zone ora ex-Isis sono ammassati, senza un vero e proprio sostegno internazionale, in un campo profughi al confine con l'Iraq.

