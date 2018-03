Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2013 7.20 13 giugno 2013 - 07:20

Una australiana di 28 anni, Chloe McCardel, si è tuffata oggi in mare all'Avana per tentare di raggiungere a nuoto la Florida da Cuba senza alcuna protezione anti-squali: un'impresa finora mai compiuta, e che lei conta di portare a termine in circa 60 ore.

Si tratta di una traversata di 170 chilometri, che McCardel ha deciso di tentare anche per incoraggiare donazioni a favore della ricerca sul cancro, che possono essere fatte sul suo sito web www.chloemccardel.com e per favorire migliori relazioni tra Cuba e Stati Uniti.

"Il mare è piatto, il vento è tranquillo e la corrente spinge verso Key West. Sono le 10, è il momento di andare", ha affermato sul suo account Twitter quando si è tuffata dalla Hemingway Marina. Se tutto andrà bene, è attesa per venerdì notte in Florida.

Neuer Inhalt Horizontal Line