UNa taglia da 1 milione di dollari per Hamza bin Laden

Un milione di dollari: è la taglia che gli Usa offrono per catturare il figlio preferito di Osama Bin Laden, Hamza, leader emergente dell'organizzazione un tempo guidata dal padre ed ora pronta a tornare protagonista.

Poco, se confrontata con i 25 milioni di dollari in palio per l'attuale capo di Al-Qaida, l'egiziano Ayman al-Zawahiri. Ma è una mossa che segnala l'ascesa del giovane Bin Laden, già da oltre due anni designato dagli Usa come terrorista globale.

Contemporaneamente l'Arabia Saudita ha annunciato che gli ha tolto la cittadinanza, precisando che la revoca era già stata disposta con un decreto lo scorso novembre, ritenendolo "una delle figure di spicco dell'organizzazione terroristica".

Hamza Bin Laden ha 30 anni e secondo fonti di intelligence si nasconde al confine tra Afghanistan e Pakistan. Dalle lettere sequestrate nel compound pakistano dove nel 2011 i Navy Seal Usa uccisero suo padre, ritenuto l'ideatore dell'attacco alle Torri Gemelle, emerge che era stato istruito da lui ed era destinato a prenderne il posto.

