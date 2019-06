Nuovo profit warning di Daimler, la casa produttrice di Mercedes.

"L'aumento di accantonamenti per vari procedimenti governativi in corso e per le misure collegate ai veicoli diesel" impatterà "sui profitti del secondo trimestre" e sarà preso in considerazione nell'ebit (risultato operativo, ndr) del gruppo", atteso a questo punto piatto per l'anno in corso.

L'ammontare degli accantonamenti, si legge in una nota di Daimler, viene stimato nella parte "alta" di un valore milionario "a tre cifre".

Per Daimler si tratta del terzo profit warning in un anno dopo quelli legati al commercio, ai nuovi test di emissione e a una disputa legale sull'impianto dell'aria condizionata.

