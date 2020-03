Momenti difficili per il marchio tedesco.

La casa automobilistica tedesca Daimler sarebbe in trattativa con le banche per aprire una nuova linea di credito da almeno 10 miliardi di euro, per affrontare la ricaduta economica dell'emergenza coronavirus.

Lo riporta Bloomberg, spiegando di non avere ricevuto conferma dal produttore di auto e camion Mercedes-Benz, che però potrebbe comunicare importo e tempistica già la prossima settimana.

