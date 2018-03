Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 9.25 16 febbraio 2018 - 09:25

Facebook introduce una nuova voce ai contenuti che si possono postare. Insieme a foto, video, stati d'animo e sondaggi, ora è possibile pubblicare anche le liste.

Gli argomenti su cui stilare il proprio elenco sono una trentina, dalle canzoni preferite ai piani per il fine settimana. La novità punta a spingere gli utenti a postare più aggiornamenti personali e a condividere contenuti.

Le liste sono una voce della finestra di aggiornamento di stato. Selezionandola, si può scegliere la lista da compilare. Si va dai classici "cose da fare", "cibi preferiti" e "luoghi che vorrei visitare", ad argomenti più personali come "persone per cui provo gratitudine" e "cose che la maggior parte delle persone non sa su di me". Gli elenchi possono essere personalizzati graficamente, scegliendo il colore dello sfondo e aggiungendo emoji.

Le liste rientrano nella volontà, annunciata il mese scorso dal Ceo Mark Zuckerberg, di far sì che le persone abbiano interazioni più significative su Facebook. L'obiettivo è perseguito attraverso un cambiamento di ciò che il social mostra ai suoi utenti, con una maggiore presenza di contenuti degli amici e una riduzione della visibilità di video e notizie.

Neuer Inhalt Horizontal Line