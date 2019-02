L'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) raccomanda la sospensione in tutta l'Unione Europea di sciroppi e pasticche contro la tosse a base di fenspiride, usati nei bambini e negli adulti.

Possono infatti "causare alterazioni improvvise e gravi del ritmo cardiaco". A lanciare l'allarme è una nota diffusa dall'Ema e pubblicata sul portale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

La sospensione è una misura precauzionale per proteggere i pazienti, mentre il Comitato per la Sicurezza dei Medicinali dell'Ema (PRAC) rivaluterà il rischio, nell'uomo, di anomalie dell'attività elettrica del cuore" (tra cui il prolungamento dell'intervallo Qt) dovuti all'uso del principio attivo utilizzato per alleviare la tosse dovuta a malattie polmonari.

Neuer Inhalt Horizontal Line