Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 13.23 21 febbraio 2018 - 13:23

Daniela Corboz, 44 anni, è la nuova direttrice di Elvetino, società detenuta dalle FFS e leader nel settore della ristorazione ferroviaria.

L'azienda, attiva in Svizzera, Germania e Italia, conta circa 700 collaboratori. Il Consiglio di amministrazione ha nominato ieri la manager, indica una nota odierna di Elvetino.

Corboz, diplomatasi alla scuola alberghiera di Losanna, ha maturato diverse esperienze in posizioni dirigenziali. Ha lavorato nel settore Food and Beverage nell’industria alberghiera, è stata Communications Program Manager per Alstom (Svizzera), capo comunicazione e marketing del Compass Group (Svizzera) e infine responsabile Marketing e comunicazione della divisione FFS Immobili e membro della direzione di Comunicazione FFS.

La nomina annunciata oggi dovrebbe permettere ad Elvetino di lasciarsi alle spalle i problemi del passato. Lo scorso ottobre, infatti, un procedimento penale è stato avviato nei confronti dell'ex direttore di Elvetino, Wolfgang Winter, per reati contro il patrimonio. Winter, era stato sollevato dal suo incarico lo scorso 21 agosto.

A sostituire ad interim Winter, direttore di Elvetino dal 2012, è stato Paul Blumenthal, membro del Consiglio di amministrazione presso il servizio catering delle Ferrovie ed ex capo di FFS viaggiatori.

