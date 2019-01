Diverse persone sono morte oggi in seguito a un incidente ferroviario avvenuto in Danimarca, secondo quanto reso noto dalla polizia. I media locali parlano di almeno sei vittime. Non si hanno per ora notizie sul numero dei feriti.

Il sinistro è avvenuto verso le 8.00 su un ponte che collega le isole di Zealand e Funen, nel centro del Paese.

Secondo i media danesi si tratta di un incidente tra un treno merci e un treno passeggeri.

Neuer Inhalt Horizontal Line