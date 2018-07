Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 14.54 06 luglio 2018 - 14:54

Una camera comune d'ospedale in India

Servizi sanitari di scarsa qualità stanno frenando i progressi sul miglioramento della salute in tutti i paesi, a prescindere dai livelli di reddito.

A lanciare l'allarme sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la Banca Mondiale (Bm) e l'Ocse, che sottolineano come "nei paesi ad alto reddito un paziente su dieci è danneggiato durante il trattamento medico", mentre nei paesi più poveri gli operatori sanitari sono in grado di effettuare diagnosi accurate solo in un terzo dei casi.

Il 15% delle spese ospedaliere nei paesi ricchi, ad esempio, spiegano nella relazione "Delivering Quality Health Services - a Global Imperative for Universal Health Coverage", sono dovute a errori nelle cure o infezioni contratte durante le stesse.

La situazione "è peggiore nei paesi a basso e medio reddito dove il 10% dei pazienti ospedalizzati può aspettarsi di contrarre un'infezione durante il ricovero, rispetto al 7% nei paesi ad alto reddito". Ma cattive cure significano anche errata diagnosi, mancato rispetto delle linee guida, errati trattamenti, scarsa formazione degli operatori: problemi che "sono oggi prevalenti in tutti i paesi".

Neuer Inhalt Horizontal Line