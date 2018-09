Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 14.36 20 settembre 2018 - 14:36

Rischia una multa di quattro miliardi di corone danesi (circa 605 milioni di franchi svizzeri) Danske Bank, finita al centro dello scandalo per riciclaggio, tramite la filiale estone, di denaro sospetto proveniente soprattutto da oligarchi russi.

È quanto calcola il governo della Danimarca nel caso in cui la banca sarà riconosciuta colpevole dopo che un rapporto interno e gli stessi vertici di Danske Bank hanno ammesso operazioni sospette per oltre 200 miliardi di dollari nella piccola filiale estone tra il 2007 e il 2015.

Sul caso ha intenzione di indagare più a fondo anche l'Authority finanziaria danese, la quale ha chiarito che non si baserà solo sul rapporto interno della banca come base per la propria indagine e che non esclude si possa arrivare a un giudizio più severo sul ruolo del management.

