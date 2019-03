Lo scandalo della rete di riciclaggio globale partito da Danske Bank, che ieri ha coinvolto anche Swedbank, rischia di allargarsi ulteriormente.

Le autorità di vigilanza di New York avrebbero chiedo a due altre banche nordiche, Nordea e Skandinaviska Enskilda Banken (Seb) informazioni dettagliate sulle loro transazioni con Danske Bank. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando una fonte vicina al dossier. Le due banche, la prima finlandese e la seconda svedese, devono anche fornire al Department of Financial Services di New York ulteriori informazioni sul loro lavoro con lo studio legale Mossack Fonseca, al centro dello scandalo dei Panama Papers.

Secondo Bloomberg non ci sono indicazioni che Nordea e Seb siano sotto indagine, ma le richieste di informazioni ulteriori indicherebbero che le autorità newyorchesi non sono soddisfatte delle informazioni ricevute in una precedente richiesta il mese scorso.

