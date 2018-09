Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 settembre 2018 - 10:58

Il CEO di Danske Bank, Thomas Borgen, si dimette dopo casi di riciclaggio in Estonia.

Thomas Borgen, il direttore generale di Danske Bank, la maggiore banca danese, si dimette per il presunto riciclaggio di denaro attraverso la sua filiale estone che vede coinvolti i familiari del presidente russo Vladimir Putin.

L'annuncio arriva poche ore prima che l'istituto presenti le conclusioni di un rapporto interno sul caso e in un'intervista Thomas Borgen ha dichiarato che "la Danske Bank non è stata all'altezza delle sue responsabilità nel caso di riciclaggio di denaro in Estonia".

Il CEO ha aggiunto che, nonostante quanto sia stato chiarito dal rapporto, "penso che la cosa giusta per tutte le parti sia che mi dimetta".

A maggio, le autorità di regolamentazione danesi avevano riscontrato "gravi carenze" nelle attività antiriciclaggio di Danske Bank in Estonia, in seguito alle notizie di flussi di denaro provenienti dai familiari del presidente russo Vladimir Putin.

