Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 16.13 24 maggio 2018 - 16:13

Il prodotto in questione

Alcune partite di filetto dorsale di salmone "Norway", in vendita alla Migros, hanno date di scadenza troppo lunghe e presentano un rischio per la salute. Per questo motivo il dettagliante ha deciso di richiamarle.

Lo indica una nota odierna dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e della Migros stessa, che procederà al rimborso della merce. Le date interessate sono: da vendere entro il 21.6. 18, da consumare entro il 23.6 18. Il numero dell'articolo è 2513.641.000.00, mentre il lotto L-15170025200155.

