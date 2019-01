David Cameron non può entrare a Westminster, badge scaduto

L'ex premier britannico David Cameron non può più entrare a Westminster perché il suo badge è scaduto.

Lo rivela il tabloid Daily Mail secondo il quale nella lista dei 416 ex parlamentari che hanno fatto domanda per ottener un 'permesso speciale' è sparito il nome dell'ex primo ministro, uscito di scena nel 2016 dopo la debacle al referendum sulla Brexit.

A quanto apprende il Daily Mail, il team di Cameron si aspettava di essere contattato dagli uffici di Westminster per il rinnovo ma ciò non è avvenuto.

Tecnicamente c'è ancora tempo ma non è chiaro se l'ex premier intenda fare domanda. Dalla rovinosa sconfitta al voto sul divorzio da Bruxelles, Cameron era un sostenitore del Remain, l'ex primo ministro ha mantenuto un profilo basso.

Fino al mese scorso quando su Twitter rivolse un appello ai parlamentari conservatori di votare la fiducia a Theresa May. Lo scorso novembre era circolata la voce, mai confermata, che Cameron volesse tornare in politica e addirittura puntasse alle poltrona di ministro degli Esteri. Più di recente erano circolati rumors, poi smentiti da Downing Street, che avesse fornito "consigli" alla May sulla Brexit.

Neuer Inhalt Horizontal Line