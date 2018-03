Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 14.55 10 marzo 2018 - 14:55

La Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmström, il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko in arrivo all'incontro di Bruxelles.

È iniziato a Bruxelles l'incontro trilaterale Ue-Usa-Giappone sul mercato dell'acciaio.

La Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmström sta incontrando in queste ore il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko.

L'appuntamento, già programmato, assume un ruolo importante alla luce della recente e contestata decisione del presidente Usa Donald Trump di firmare i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio. In tarda mattinata Malmström aveva avuto un colloquio con il ministro giapponese.

"L'incontro è un'occasione per chiarire la questione delle esenzioni dalle misure statunitensi e trasmettere il messaggio che ci aspettiamo che l'Ue sia completamente esclusa dalle misure statunitensi senza precondizioni o negoziati, sulla base della nostra lunga alleanza sulla sicurezza e cooperazione per affrontare il problema della sovracapacità", si legge in una nota.

