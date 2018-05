Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 maggio 2018 19.43

Steve Bannon, il controverso ex stratega della Casa Bianca, attacca il segretario al Tesoro Steven Mnuchin criticandolo per il suo ruolo nelle trattative con la Cina e segnalando il malcontento fra alcuni degli alleati del presidente.

Donald Trump "ha cambiato la dinamica con la Cina e in un solo fine settimana il segretario Mnuchin" ha dato via i progressi ed è tornato indietro, dice Bannon in un'intervista all'agenzia Bloomberg.

Le parole di Mnuchin mostrano come "non abbia centrato il punto" della questione. La Cina è impegnata in una "guerra commerciale contro di noi. Mnuchin ha completamente sbagliato la lettura geopolitica, militare, i precedenti storici e quello che il presidente Trump ha fatto".

Mnuchin nel fine settimana ha annunciato che i dazi nei confronti della Cina sono sospesi in seguito all'accordo fra i due paesi nel ridurre "sostanzialmente" il deficit commerciale americano nei confronti dei Pechino.

