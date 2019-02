Cina e Stati Uniti hanno raggiunto "sostanziali progressi" nel negoziato sul commercio, al termine del settimo round di colloqui chiuso domenica a Washington, e "continueranno il loro lavoro".

La delegazione di Pechino, con a capo il vicepremier Liu He, ha spiegato, secondo l'agenzia Nuova Cina, che passi in avanti sono stati fatti su temi quali "trasferimento di tecnologia, protezione dei diritti della proprietà intellettuale, barriere non tariffarie, industria dei servizi, agricoltura e tassi di cambio delle valute".

