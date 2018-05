Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 7.36 18 maggio 2018 - 07:36

Il sorgo è un cereale alla base di popolari liquori come il Moutai

La Cina ha deciso di fermare le indagini anti-dumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse".

Lo comunica il ministero del Commercio, a un mese dall'ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo dei dazi al 178,6%, nel mezzo delle tensioni bilaterali. Lo sviluppo è un segnale di distensione quando a Washington è in corso il secondo round di colloqui Usa-Cina per scongiurare una guerra commerciale.

Il ministero, annunciando la restituzione dei depositi agli importatori, ha spiegato che la stretta sui dazi avrebbe provocato "l'aumento dei costi per gli allevatori e la maggior parte dei consumatori", non in linea quindi con "l'interesse pubblico".

La Cina ha acquistato dagli Usa lo scorso anno quantitativi di sorgo pari a 957 miliardi di dollari. L'indagine cinese aveva chiaramente creato tensioni tra i coltivatori americani, visto il rischio di perdere il principale mercato di riferimento per l'export del cereale.

