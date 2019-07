La trattative sono state "franche, efficaci e costruttive". Così la Cina definisce il round di negoziati commerciali con gli Stati Uniti che si è appena concluso.

Pechino, riporta il Financial Times, risponde anche alla critiche del presidente statunitense Donald Trump, definendo "senza senso" cercare di fare pressione sulla Cina nel mezzo dei colloqui.

Gli Stati Uniti dovrebbero mostrare maggiore "sincerità" e "integrità", afferma il portavoce del ministro degli esteri cinese, Hua Chunying.

"In questo momento per gli Stati Uniti mostrare l'intenzione di voler usare la massima pressione è senza senso, è come chiedere a qualcun altro di prendere una medicina per curare la tua malattia", spiega Hua.

Il prossimo round delle trattative avrà luogo negli Stati Uniti in settembre. Il People's Daily, il quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, in un editoriale invita gli Stati Uniti a non creare problemi sul nulla se vogliono un successo delle trattative. "Qualcuno" negli Stati Uniti "sembra avere un'amnesia e essersi dimenticato la promessa per trattative eque e rispettose" visto che sta cercando di "usare la paura per ottenere concessioni".

Da parte sua la Casa Bianca ha affermato che il round di trattative commerciali con la Cina è stato "costruttivo", con Pechino che ha confermato il suo impegno ad acquistare prodotti agricoli statunitensi.

