Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'incontro con il vicepremier cinese Liu He nell'Ufficio Ovale della Casa Bianca

Stati Uniti e Cina hanno deciso di estendere i negoziati sul commercio in corso a Washington di altri due giorni, fino a domenica.

Il vicepremier cinese Liu He, incontrando il presidente americano Donald Trump, ha parlato di "colloqui produttivi" negli ultimi due giorni e del raggiungimento "di buoni progressi in diverse aree".

Liu è a capo della delegazione negoziale di Pechino nel ruolo rafforzato di inviato speciale del presidente Xi Jingping. Le parti "raddoppieranno sforzi" e "velocità negoziale" nel prossimo passaggio, ha detto.

Liu, nell'incontro con Trump, ha notato che il ruolo di "inviato speciale" di Xi, vuole dare altra spinta al consenso raggiunto dai due presidente il primo dicembre a Buenos Aires, comprensivo di una tregua di 90 giorni sui dazi per favorire un accordo a tutto tondo sul commercio.

Negli ultimi due giorni, le delegazioni sono state impegnate in colloqui produttivi raggiungendo buoni progressi, riferisce l'agenzia Nuova Cina, in settori come riequilibrio commerciale, agricoltura, trasferimento di tecnologia, protezione della proprietà intellettuale e servizi finanziari.

"Penso che entrambi sentiamo che c'è un'ottima possibilità perché l'accordo avvenga": ha detto da parte sua il presidente americano Donald Trump,

Il gruppo di negoziatori sta facendo "molti progressi", ha aggiunto Trump sottolineando che prevede di incontrare il presidente Xi Jinping "abbastanza presto" per definire gli ultimi dettagli di un'intesa. Lo riporta la Cnn online.

