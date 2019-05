I nuovi dazi degli Stati Uniti sull'import beni cinesi potrebbero costare a Pechino lo 0,3% in meno in termini di Pil.

I nuovi dazi degli Stati Uniti, dal 10% al 25%, sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China" potrebbero costare a Pechino lo 0,3% in meno in termini di Pil.

È la stima di Ma Jun, advisor della People's Bank of China (Pboc), la Banca centrale cinese, secondo cui il rafforzamento recente mostrato dall'economia rende il Dragone più resistente agli shock esterni. Ma, in un articolo apparso oggi su Finance News, osserva che "l'impatto negativo di tale scenario sul Pil della Cina sarebbe intorno allo 0,3%, in un margine verificabile".

Ottimismo sui corsi dei listini azionari, più al riparo dal panic selling del 2018, all'inizio della guerra commerciale, in quanto - è la lettura di Ma - gli investitori sarebbero più in grado di giudicare il reale impatto delle frizioni commerciali.

Sia la performance dell'economia reale sia le politiche macroeconomiche dovrebbero aiutare i mercati a migliorare la resistenza verso gli shock esterni, mentre la Pboc ha strumenti sufficienti di politica monetaria ancora a disposizione.

