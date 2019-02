I presidenti cinese e americano, Xi Jinping e Donald Trump, potrebbero incontrarsi i prossimi 27 e 28 febbraio a Da Nang, in Vietnam, negli sforzi per risolvere la disputa sul commercio tra i due Paesi.

È l'ipotesi su cui le due parti sarebbero al lavoro, in base a quanto riportato dal South China Morning Post citando una fonte vicina al dossier.

L'incontro tra i leader era stato menzionato da Trump quando ha ricevuto alla Casa Bianca la delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu He per il round di colloqui del 30-31 gennaio: nell'occasione parlò di uno o due meeting per poter raggiungere un accordo con Xi. Nessun dettaglio è stato poi diffuso, mentre il ministero degli Esteri di Pechino ha assicurato che Xi era intenzionato ad avere contatti con Trump in vario modo.

A fine mese, inoltre, è atteso il secondo summit tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un sul nucleare. L'annuncio su data e luogo dovrebbe arrivare martedì 5 febbraio quando il tycoon terrà il discorso sullo Stato dell'Unione: Vietnam e Da Nang sono ad oggi le opzioni più accreditate.

