Gli Stati Uniti sono pronti a estendere le trattative commerciali con la Cina "per settimane o mesi". Lo afferma il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

"Se ci vorranno poche settimane in più o mesi va bene. Avremo un buon accordo che, come dice il presidente, funzionerà per gli Stati Uniti. Questo è il nostro interesse maggiore", mette in evidenza Kudlow.

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, e il rappresentate Usa al commercio, Robert Lighthizer, sono in Cina per il nuovo round di trattative, che continueranno anche la prossima settimana a Washington, dove sarà presente anche il vicepremier Liu He.

