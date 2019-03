La Cina tratterà "allo stesso modo aziende domestiche e straniere": è la rassicurazione del premier Li Keqiang al Forum di Boao, quando a Pechino le delegazioni di Usa e Cina si avviano oggi a riprendere il negoziato sul dossier commerciale.

"La Cina sostiene un commercio libero ed equo", ha aggiunto Li, per il quale occorre preservare il multilateralismo facendo leva sulla necessità "di approfondire e rafforzare la fiducia reciproca", a maggior ragione in un momento in cui "l'economia mondiale rallenta e aumentano le incertezze".

