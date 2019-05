Le delegazioni di Cina e Usa si ritroveranno a Pechino: lo scrive Hu Xijin, editor-in-chief del Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, "voce" del Pcc. "Ho appreso da fonti autorevoli che i negoziati commerciali tra Cina e Usa non sono falliti.

Entrambe le parti pensano che i colloqui siano costruttivi e proseguiranno le consultazioni. Le due parti si impegnano a incontrarsi in futuro di nuovo a Pechino", ha osservato Hu, in quello che appare come un primo commento autorevole cinese sulla vicenda.

Un paio di ore prima, Hu ha postato un altro tweet in cui ha espresso alcune valutazioni sullo stato dei colloqui. "Sulla base di ciò che so, il lato cinese insiste - ha scritto - su alcuni punti chiave: gli Stati Uniti dovrebbero rimuovere tutte le tariffe aggiuntive, l'ammontare degli acquisti richiesti dagli Usa dovrebbe essere in linea con la realtà".

Il testo dell'accordo, infine, "deve rispettare la sovranità e la dignità. Penso che l'insistenza sia ragionevole".

