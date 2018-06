Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 8.49 11 giugno 2018 - 08:49

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha spiegato che anche l'Ue presenterà all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) le sue contromisure sui dazi statunitensi su alluminio e acciaio il primo luglio.

La cancelliera lo ha detto alla televisione Ard. A una domanda su come reagirà l'Ue se ci saranno dazi temutissimi come quelli sulle auto, Merkel ha affermato: "Allora dovremo di nuovo riflettere su cosa faremo". La cancelliera ha anche sottolineato di non poter fare previsioni: "Non voglio destare false impressioni, non so se arriveranno". "Per ora cerchiamo di evitarli".

