Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 21.49 04 giugno 2018 - 21:49

Il governo messicano ha annunciato che presenterà una denuncia contro gli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (Wto) per i dazi imposti da Washington sulle importazioni di acciaio ed alluminio.

Come avevano già fatto l'Unione Europea e il Canada, il Messico ha dichiarato che le "misure imposte" unilateralmente dal governo di Donald Trump, "in base a presunte minacce alla sua sicurezza nazionale", in realtà "violano l'accordo sulle misure di salvaguardia del Wto".

Secondo il governo di Enrique Pena Nieto, le azioni protezioniste decise da Washington non sono state adottate "seguendo i procedimenti previsti" da questo accordo, e violano dunque l'accordo generale su dazi doganali e commercio del 1994, secondo una nota del ministero di Economia.

Il Messico aveva già annunciato azioni di rappresaglia contro gli Usa, con l'applicazione di tasse sull'importazione di una serie di prodotti, principalmente agricoli ed alimentari.

