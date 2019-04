Misure di rappresaglia dell'Ue per 20 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) contro i prodotti statunitensi.

È il valore della lista indicativa di merci americane che saranno sottoposte a dazi, preparata dalla Commissione europea nella guerra Boeing-Airbus in risposta agli undici miliardi di merci europee che Washington ha annunciato di voler colpire qualche giorno fa. È quanto apprende l'agenzia di stampa italiana Ansa.

La lista, trasmessa oggi per esame ai singoli Stati membri, verrà ufficialmente pubblicata mercoledì e sottoposta a consultazione.

Il valore iniziale di contromisure chieste dall'Ue per i danni subiti dagli aiuti di stato concessi da Washington a Boeing nel 2012 era di 12 miliardi di dollari, ma oggi, secondo i calcoli di Bruxelles, questo è salito a 20. Spetta però all'arbitrato del Wto, ricordando fonti Ue, determinare la cifra definitiva di dazi che l'Ue - ma anche gli Usa - ha in base alle regole diritto di imporre. I tempi per la decisione del Wto sull'ammontare dei dazi non sono immediati, e vanno tra luglio e l'autunno, con tempi ancora più lunghi per l'entrata in vigore dai dazi. Quelli Ue sui prodotti Usa potrebbero scattare all'orizzonte del 2020.

