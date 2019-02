Il presidente americano Donald Trump ha detto che potrebbe vedere il leader cinese Xi Jinping "in un imminente futuro", probabilmente a fine marzo nella Casa Bianca d'Inverno di Mar-a-Lago, in Florida.

Trump ha parlato in occasione dell'incontro con il vicepremier cinese Liu He a Washington, per il quale ha prolungato la sua permanenza nella capitale americana per tentare la stretta finale sull'accordo tra Usa e Cina.

