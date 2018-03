Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 13.09 09 marzo 2018 - 13:09

"Abbiamo preso atto della decisione di Trump sui dazi sull'acciaio e l'Alluminio, il nostro primo obiettivo è il dialogo con gli Usa. Prepariamo delle contromisure ma speriamo di non doverle usare". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen.

"Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto", ha aggiunto Katainen. "Ci aspettiamo che l'Ue sia trattata come un blocco unico, non possiamo accettare che sia divisa in categorie differenti", ha poi aggiunto, precisando che la Ue ha regole rigide sugli aiuti di Stato che dovrebbero "rassicurare" gli Usa sul fatto che l'industria non ha sussidi.

