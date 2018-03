Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 12.58 07 marzo 2018 - 12:58

"Finché le misure degli Usa non sono prese, speriamo di poter evitare una disputa commerciale che non è nell'interesse di nessuno", ma "è chiaro che se queste verranno prese danneggeranno l'Ue".

Quindi "dobbiamo rispondere in modo fermo e proporzionale" e "in linea con le regole della Wto", l'Organizzazione mondiale del commercio. Così la commissaria europea al commercio Cecilia Malmstroem annunciando che la lista di contromisure commerciali è pronta in caso scattassero i dazi americani sull'acciaio. "Speriamo l'Ue sia esclusa, abbiamo cercato di convincere gli Usa".

