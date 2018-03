Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 marzo 2018 - 13:40

"La Commissione Ue ha preparato delle contromisure" sui dazi su alluminio e acciaio annunciati dagli Usa "per riportare in equilibrio la situazione. Il collegio dei commissari" valuterà le iniziative mercoledì durante la riunione e "deciderà i passi successivi".

Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario Alexander Winterstein.

"Queste misure statunitensi avranno un impatto negativo sulle relazioni transatlantiche e sui mercati globali. Inoltre, aumenteranno i costi e ridurranno la scelta per i consumatori statunitensi di acciaio e alluminio, comprese le industrie che importano questi prodotti", aveva dichiarato poco prima il commissario Ue per il commercio Cecilia Malmstrom, commentando la decisione annunciata da Trump, aggiungendo che "l'Ue cercherà consultazioni bilaterali con gli Usa a Ginevra il prima possibile" e che "la Commissione controllerà gli sviluppi del mercato e, se necessario, proporrà azioni di salvaguardia compatibili con il Wto per preservare la stabilità del mercato Ue".

"La causa principale dei problemi nei due settori è l'eccesso di sovracapacità globale causata da una produzione che non è basata sul mercato", ha aggiunto Malmstrom. "Tutto ciò può essere affrontato alla radice, lavorando con i principali Paesi coinvolti. Questa azione che gli Usa hanno preso da soli non aiuterà", ha concluso Malmstrom.

Guerra commerciale giusta, secondo Trump

"Quando un Paese (gli Usa) perde molti miliardi di dollari nel commercio con praticamente ogni Paese con cui fa affari, le guerre commerciali sono giuste e facili da vincere", scrive da parte sua il presidente Usa su Twitter, difendendo la sua proposta sui dazi su acciaio e alluminio.

"Per esempio, quando siamo sotto di 100 miliardi di dollari con un certo Paese e loro fanno i furbi, non facciamo più affari con loro - e vinceremo alla grande. È facile!", ha aggiunto.

Forti critiche da Cina, Russia e Germania

La Cina chiede "moderazione" nel protezionismo commerciale dopo la mossa Usa: "il commercio globale sarebbe danneggiato se i Paesi seguissero l'esempio degli Stati Uniti" ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, nel corso di una conferenza stampa.

Il Cremlino da parte sua si è "preoccupato" dalla decisione del presidente americano, lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "La situazione merita la massima attenzione", ha detto Peskov, notando che in alcuni Paesi europei è già stata espressa estrema preoccupazione. "Noi - ha precisato - la condividiamo e stiamo analizzando meticolosamente la situazione che si crea nei rapporti commerciali dopo questa dichiarazione".

La Germania ha subito "bocciato" gli annunci di Washington sui dazi, e ritiene che "questa misura unilaterale non sia la soluzione del problema" nel settore. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, commentando gli annunci di Trump. Il governo tedesco "valuterà gli effetti sull'economia tedesca e su quella europea", ha aggiunto.

"Siamo totalmente al fianco della Commissione Ue", ha anche sottolineato Seibert, citando fra l'altro le "eventuali reazioni" all'annuncio di Trump.

