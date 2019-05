Donald Trump torna a minacciare ulteriori dazi al 25% sui restanti 325 miliardi di beni "made in China" importati negli USA.

"È solo l'inizio": è la nuova minaccia di Donald Trump che su Twitter torna ad agitare lo spettro di ulteriori dazi al 25% sui restanti 325 miliardi di beni "made in China" importati negli USA.

"I dazi renderanno il nostro Paese molto più forte, non più debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori americani.

"Le trattative proseguono in maniera molto cordiale, ma la Cina non può negoziare un accordo con gli USA all'ultimo minuto, questa non è l'amministrazione Obama o l'amministrazione di Sleeping Joe": lo afferma Donald Trump su Twitter, riferendosi anche a Joe Biden, da lui soprannominato "morto di sonno".

