Anche a Milano come in altre città italiane alcune centinaia di persone si sono trovate per rendere omaggio al cantautore italiano Fabrizio De André, a vent'anni dalla morte, facendo musica e cantando le sue canzoni.

Un folto gruppo, "armato" di chitarre e percussioni è rimasto in piazza Duomo sulle scale della cattedrale fino nella tarda serata di ieri.

