Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 10.32 19 febbraio 2018 - 10:32

Decathlon continua la sua espansione in Svizzera: nella seconda metà del 2019 aprirà un punto vendita a Villeneuve (VD), ha indicato oggi la società immobiliare Procimmo, partner nell'ambito di un contratto di affitto.

L'estate scorsa la catena di negozi di articoli sportivi aveva inaugurato i suoi primi spazi di vendita a Neuchâtel. Un'offerta online era già stata lanciata nel dicembre 2016.

Lo sbarco in forze potrebbe però avvenire attraverso una cooperazione: stando a quanto affermato in gennaio da diversi media Decathlon agirebbe in collaborazione con Athleticum, marchio di proprietà del conglomerato ginevrino Maus Frères, la holding che controlla anche Manor. Già in aprile Decathlon sbarcherebbe in una filiale Athleticum ginevrina: a poco a poco tutte le succursali Athleticum passerebbero sotto l'insegna Decathlon.

In Ticino Athleticum è presente a Sant'Antonino. Attualmente la filiale di Decathlon più vicina si trova invece in Italia: a Saronno, a 30 chilometri da Chiasso.

Creato nel 1976, il gruppo Decathlon è presente con oltre 1000 negozi in 29 paesi. Ha 78'000 dipendenti e un fatturato di 10 miliardi di euro.

