Walter Buser (1926-2019) in qualità di cancelliere federale durante la sessione invernale del Consiglio nazionale nel 1985.

L'ex cancelliere della Confederazione Walter Buser è deceduto sabato scorso all'età di 93 anni. È stato il primo cancelliere socialista della Svizzera dal 1981 al 1991.

Walter Buser è morto improvvisamente il 17 agosto, secondo quanto informa la famiglia in un annuncio funebre pubblicato oggi. Il funerale si svolgerà mercoledì prossimo a Bremgarten (AG) in un contesto privato di famigliari e amici più intimi. Nato il 14 aprile 1926 a Lausen (BL) e domiciliato a Bättwill (SO) Buser è stato il primo socialista ad essere eletto cancelliere della Confederazione l'11 giugno 1981.

Durante il suo mandato è stato introdotto il principio del "doppio sì" per le iniziative popolari con controprogetto. Buser ha inoltre partecipato, con la creazione di uno stato maggiore del Consiglio federale e della sua centrale d'informazione, alla creazione di una nuova struttura di comando in caso di crisi.

Al servizio della Confederazione dal 1965 come capo del Servizio giuridico e d'informazione del Dipartimento federale dell'interno, Buser è stato eletto vice cancelliere nel 1968. In seguito ha assunto la responsabilità dell'informazione del Consiglio federale e dei servizi giuridici della Cancelleria federale, prima di subentrare al cancelliere Karl Huber nel 1981.

Autore di numerose pubblicazioni, nel 1977 Buser è stato nominato professore straordinario di diritto costituzionale e amministrativo all'Università di Basilea. Dopo il suo pensionamento ha presieduto il forum Helveticum a partire dal 1991.

