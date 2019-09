Il centro di Pechino è stato attraversato in piena notte da decine di carri armati e blindati, nell'ambito di un week-end di prove della parata militare che l'Esercito di liberazione popolare terrà il 1° ottobre per i 70 anni della nascita della Repubblica popolare.

La circolazione è stata vietata in più aree rispetto allo scorso week-end, tra cui quella di Sanlitun, una zona ad alta concentrazione di ambasciate e stranieri. La Chang'an Avenue ("La via della Pace eterna"), che porta sul lato settentrionale di piazza Tiananmen tagliandolo da est a ovest, sarà bloccata per poco più di 10 chilometri fino alle prime ore di domenica, e il passaggio sarà nel frattempo solo consentito al "personale di servizio" e a coloro in possesso di un specifico pass, ha annunciato sui social media la polizia di Pechino.

Le truppe sfileranno nel cuore simbolico del potere cinese dove Mao Zedong nel 1949 proclamò la fondazione della Repubblica popolare. L'agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha riportato lo scorso weekend che circa 90'000 persone sono state "coinvolte nelle prove e nei relativi servizi di supporto" e gli organizzatori hanno detto che la prova "ha raggiunto i risultati previsti".

Le aree intorno alla Chang'an Avenue sono state lentamente chiuse al traffico dal tardo pomeriggio di sabato. "Celebriamo con entusiasmo il 70esimo anniversario della nascita della Repubblica popolare cinese", è possibile leggere su grandi cartelli rossi sistemati ovunque nella città.

Altre prove sono previste nei prossimi fine settimana fino al grande giorno dell'1° ottobre. Ogni 10 anni Pechino celebra l'anniversario della Repubblica con una solenne e grande parata militare. L'esercito, in una conferenza stampa a fine agosto, ha anticipato che quella del prossimo mese sarà la più imponente mai fatta dalla Cina, più di quelle del 1999, del 2009, e del 2015 (tenuta per i 70 anni della fine della Seconda guerra mondiale), alla quale parteciparono più di 12'000 soldati. Nella sfilata saranno presentate per la prima volta al pubblico alcune delle armi più avanzate.

