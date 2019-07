La libera circolazione delle persone non ha portato alcuno svantaggio alla Svizzera, nemmeno minimo: lo sostiene l'ex consigliere federale Joseph Deiss, nell'intervista in cui oggi ribadisce il suo sostegno a un'adesione della Confederazione all'Ue.

"Gli svantaggi profetizzati dagli oppositori non si sono realizzati", ha detto Deiss all'Aargauer Zeitung e testate consorelle. "Per esempio vi sono stati 20 anni di libera circolazione e non è successo alcunché in materia di disoccupazione e ancora meno di pressione sui salari", ha aggiunto l'ex ministro degli esteri (1999-2002) e dell'economia (2003-2006).

