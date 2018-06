Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 8.47 23 giugno 2018 - 08:47

I delegati del PS, PLR e UDC si riuniscono oggi in assemblea.

Ad Airolo i delegati liberali radicali esprimeranno la posizione del partito sui "grandi assi di una politica europea forte", precisa il programma dell'assemblea. L'accento sarà posto in particolare sulla libera circolazione delle persone come anche sull'accordo quadro istituzionale con l'Unione europea (Ue) che dominerà ampiamente l'anno elettorale 2019.

Dopo il discorso della presidente del partito Petra Gössi, prenderà la parola il consigliere federale Ignazio Cassis.

I delegati dell'UDC si riuniranno a Les Bugnenets (NE). L'assemblea si articolerà attorno allo slogan "lottare contro gli abusi per assicurare la perennità della classe media".

Gli oratori faranno valere le loro argomentazioni in favore della nuova legge sulla sorveglianza degli assicurati, votata in Parlamento in primavera e che introduce una base legale per consentire ai detective di sorvegliare gli assicurati.

Oltre al presidente dell'UDC, Albert Rösti, si esprimeranno sul tema numerosi parlamentari federali tra cui il friburghese Jean-François Rime e la vodese Alice Glauser. Il consigliere federale Ueli Maurer evocherà da parte sua la questione relativa all'evoluzione delle imposte e dei canoni.

I socialisti si riuniranno a Losanna e discuteranno di politica climatica. La tematica sarà "Agire per superare le illusioni! - Trasporti e piazza finanziaria, le omissioni colpevoli della politica climatica svizzera". Sarà anche trattato il budget per "l'Anno femminista "del PS che deve coprire il periodo dal 14 giugno 2018 al 14 giugno 2019.

Davanti ai delegati si esprimeranno il presidente del PS Christian Levrat e la consigliera federale Simonetta Sommaruga. Il PS esporrà anche le sue raccomandazioni di voto per le prossime votazioni federali. .

Neuer Inhalt Horizontal Line