I delegati del Partito socialista si riuniscono oggi a Goldau, nel canton Svitto, e lanciano la campagna in vista delle elezioni federali del prossimo ottobre. L'obiettivo è di spezzare la "maggioranza borghese di destra" in parlamento.

Dopo gli interventi del presidente del partito Christian Levrat e della consigliera federale Simonetta Sommaruga, i delegati si concentreranno sui temi prioritari della campagna, ossia l'occupazione, la formazione, la parità di genere, il riscaldamento globale e i premi dell'assicurazione malattia.

I delegati decideranno inoltre se sostenere il lancio dell'iniziativa "per i ghiacciai", volta a ridurre a zero le emissioni di CO2 entro il 2050. Formuleranno anche le raccomandazioni di voto sulla revisione della legge sulle armi, in votazione il 19 maggio. Quanto al secondo tema in votazione, ossia la legge federale riguardante la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), i delegati socialisti si sono già detti favorevoli nello scorso settembre.

