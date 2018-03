Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2018 13.52 13 febbraio 2018 - 13:52

La delegazione parlamentare del Cantone di Uri, composta di nove membri, ha reso visita al Gran Consiglio grigionese durante la seduta di febbraio 2018.

La delegazione era guidata da Christoph Schillig, presidente del Parlamento, accompagnato tra l'altro dal vicepresidente Peter Tresch nonché dalla ex presidente del Parlamento Frieda Steffen.

sono stati ricevuti dal presidente del Gran Consiglio retico Martin Aebli e dalla vicepresidente Tina Gartmann-Albin. Per i Grigioni hanno partecipato all'incontro anche i presidenti delle frazioni. In mattinata la delegazione ha seguito i dibattiti parlamentari in corso nell'edificio del Gran Consiglio seguiti da un pranzo in comune. Per il pomeriggio è prevista una visita della città vecchia di Coira e della Cattedrale.La visita - fa sapere una nota della Cancelleria cantonale - serve a favorire lo scambio di esperienze e a coltivare rapporti amichevoli. Incontri di questo tipo tra gli organi direttivi di Parlamenti cantonali si tengono una-due volte all'anno.

