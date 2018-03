Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 12.20 05 marzo 2018 - 12:20

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ospitato una cena di benvenuto per la delegazione sudcoreana giunta nel pomeriggio a Pyongyang per una missione di due giorni. Lo ha reso noto la Blue House, l'Ufficio della presidenza di Seul.

L'incontro di oggi è stato il primo di Kim con funzionari sudcoreani, in quello che, sia pure con prudenza, è considerato come un segnale di apertura e di dialogo. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e i suoi consiglieri hanno sempre ritenuto primario il poter riavviare un contatto diretto tra Usa e Nord ai fini del difficile negoziato sulla denuclearizzazione della penisola.

"Conto di poter avere discussioni in profondità in vari modi per continuare a tenere vivo il dialogo non solo con il Sud, ma anche tra Nord e Usa e la comunità internazionale", ha spiegato prima di partire Chung Eui-yong, capo della delegazione di Seul e advisor sulla sicurezza nazionale di Moon, secondo la Yonhap.

Il gruppo sudcoreano è arrivato a Pyongyang nel primo pomeriggio con un aereo speciale partito dalla Seoul Air Base.

I media del Nord, del resto, hanno anche confermato la missione riferendo che "la delegazione di inviati speciali del presidente sudcoreano Moon Jae-in, incluso il capo dell'Ufficio nazionale sulla sicurezza Chung Eui-yong, è giunta a Pyongyang il 5 marzo", ha riferito la Kcna in un breve dispaccio.

Anche la Kctv, la tv statale, ha riferito che Ri Son-gwon, capo dell'agenzia del Nord responsabile dei rapporti con il Sud ha accolto gli "ospiti" del Sud. Ri ha fatto parte della delegazione di alto livello che ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang del 9 febbraio, di cui ha fatto parte anche Kim Yo-jong sorella del leader Kim Jong-un.

