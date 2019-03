Il denaro rappresenta il fattore di stress numero uno per gli svizzeri (foto simbolica)

Sembra paradossale: nonostante gli svizzeri vivano in uno dei paesi più agiati del mondo, il denaro rappresenta per oltre la metà di loro il principale fattore di stress, ancora di più della salute, del lavoro e della famiglia.

Per il 55% degli svizzeri il denaro è il motivo di stress numero uno nella loro vita. Il 61% pensa che la propria solidità finanziaria influenzi il suo benessere, rileva lo studio "Global Investor Puls", pubblicato oggi dal gestore patrimoniale statunitense BlackRock, per il quale sono state interrogati 1'067 svizzeri di età compresa tra i 25 e i 74 anni con un patrimonio investibile in media di 15'000 franchi.

Molti svizzeri hanno paura di perdere il controllo delle loro finanze, ha indicato André Bantli di BlackRock.

Gli svizzeri temono inoltre di non essere più in grado di far fronte all'aumento dei costi della salute (55%) e all'elevato costo della vita (48%) e che i soldi della pensione si esauriscano (43%).

Viste queste preoccupazioni, non sorprende che circa i due terzi (69%) degli svizzeri si attivi in anticipo per avere le necessarie risorse al momento della pensione.

