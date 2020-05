Il denaro contante rimane il principale mezzo di pagamento per gli svizzeri: il 78% degli interpellati nell'ambito di un sondaggio condotto a inizio anno affermano che non potrebbero rinunciarvi.

Per le carte di credito il dato è del 69% e per quelle di debito del 51%, emerge dal rilevamento condotto per conto del servizio di confronti internet Moneyland su un campione di 1500 persone di età compresa fra 18 e 74 anni nella Svizzera tedesca e in Romandia.

Per quanto riguarda le singole modalità di pagamento Twint viene considerato indispensabile dal 27% della popolazione. Seguono PostFinance Card (24%), carte di credito prepagate (19%), lo smartphone in generale (15%) e la carta V-Pay di Visa (13%). Più staccati sono la carta Revolut (6%), Apple Pay (5%), Google Pay (4%), Samsung Pay (3%), il bitcoin (3%) e il pagamento attraverso l'orologio (3%)

Se il contante ha ancora una posizione di preminenza, pagare il conto con una carta senza contatto o con il cellulare diventa un'abitudine sempre più diffusa. Un'evoluzione che viene ora favorita dalla crisi del coronavirus, afferma il direttore di Moneyland Benjamin Manz, citato in un comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram